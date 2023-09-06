شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الزراعية للتعامل مع ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات بالنسبة للمحاصيل:
1- لكل المحاصيل في مراحل التزهير والإخصاب وبداية العقد "الطماطم – الخيار – الذرة المتأخرة – القطن المتأخر – الأرز ما قبل الطرد " يجب العناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق تحت أي بند .
2- المحاصيل في مرحلة ما بعد الشتل أو في مراحل الأولى من النمو يجب تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + عالي الفسفور الماب “1 كجم للفدان “.
أو
-اضافة “حقن عالي الفسفور زي حامض فسفوريك بمعدل 10-12 لتر أو 2-3 كجم ماب بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.
3- مزارعي الخضر من المتوقع زيادة معدلات التنفيل "تساقط العقد الحديث " لمحاصيل الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب علاج بإضافة حامض الفولفيك "2 ك فدان" والرش بمركب كالسيوم بورون " 1 لتر / فدان" مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.
مزارعي الطماطم يجب إجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد أجيال توتا أبسلوتا "سوسة الطماطم " بعد انتهاء الموجة مباشرة " منتصف الأسبوع القادم" بالمواد الفعالة "اندوكساكارب - دلتا مثرين - ريناكسيبير - كلورانتر انيلبرول ".
4- : ينصح بتأجيل زراعة العروة الجديدة من المحاصيل إذا يتم التجهيز لزراعتها خلال الـ 3-4 أيام القادمة "البنجر – البطاطس النيلي – الفاصوليا البيضاء – البصل السبعيني – الثوم في شمال الصعيد " و نبدأ بعد انتهاء الموجة منتصف الأسبوع القادم بعد 10 سبتمبر.
5- مع عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة قدر الإمكان
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