شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن البلاد سوف تتعرض خلال الـ 72 ساعة القادمة لموجة حرارية مؤقتة ترتفع الحرارة إلى قيم قياسية غير اعتيادية خلال نهاية فصل الصيف، كأحد تداعيات ظاهرة النينو في دورتها الجديدة والتي بدأت في أواخر يونيو الماضي وتستمر لمدة من 3 - 5 شهور.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1- الموجة سوف تكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، بسبب تأثير منخفض جوى مغلق يضرب ليبيا الذى يوثر على حالة الطقس في مصر التي تستقبل جبهة ساخنة للمنخفض، وينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتعدى الحرارة مستوى الـ 40-42 °م في كل الجمهورية وتصل إلى 45-46 °م جنوباً .

‎2- زيادة كثافة الشبورة المائية صباحاً على الطرق السريعة والمناطق الزراعية في الوجه البحري .

‎3- مع هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية ساخنة خلال الخميس والجمعة .