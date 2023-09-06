شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية والمحظور فيها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، استكمال الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية حيث عقد أمس الثلاثاء اجتماع استعرض خلاله الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية وكذا المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتهى بقبول جميع الطلبات.

وكلف مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 ، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ويخص القرار رقم 23 لسنة 2019 إنشاء قاعدة بيانات لقيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية بالهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتسهيل عليها فى متابعة الانتخابات.

ما هى ضوابط التغطية الاعلامية؟

وتضمن القرار الضوابط الإعلامية التي يجب ان تتضمنها التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية حيث نص على أنه يجب على المؤسسات والوسائل و المواقع وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم عند قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات أن يراعوا الموضوعية وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتى التغطية في نطاق القاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء كما يجب عليهم بصفة خاصة الالتزام:

1-عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2-مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها .

3-استعمال عناوين معبرة عن المتن .

4-عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5-عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .

6-عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء

7-عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح .

8-عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية.

9-عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

10- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح .

11-الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء

12- عدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية. و تلتزم المؤسسات الصحفية القومية و المؤسسات و الوسائل الإعلامية العامة و المواقع الإلكترونية التابعة لها فضلاً عن ذلك، بتحقيق المساواة بين المترشحين عند استخدامها للدعاية الانتخابية.