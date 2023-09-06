شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيلة النهائية لعقار حدائق القبة المنهار.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى رجال الحماية المدنية من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لتكون الحصيلة النهائية مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين .

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى 4 اشخاص مصرعهما واصيب 3 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة.