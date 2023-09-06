شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف نتيجة اختبارات القدرات برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع التنسيق الإلكترونى، عن إتاحة نتائج اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وذلك بالنسبة للطلاب المتقدين لاختبارات القدرات لهذه الكليات، هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للحصول على نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 من خلال الرابط التالى: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx