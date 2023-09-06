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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف نتيجة اختبارات القدرات برقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - كشف موقع التنسيق الإلكترونى، عن إتاحة نتائج اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وذلك بالنسبة للطلاب المتقدين لاختبارات القدرات  لهذه الكليات، هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للحصول على نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 من خلال الرابط التالى: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

 

فيما يواصل طلاب الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات بتنسيق الجامعات 2023، إذ من المقرر إتاحة تسجيل الرغبات لهؤلاء الطلاب بداية  حتى 14 سبتمبر.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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