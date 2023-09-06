شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من أصحاب المحال التجارية عن كيفية الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخصة محل من الوحدات المحلية أو المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في حال فقدها أو تعرضها للتلف.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المعايير المؤهلة والأوراق المطلوبة وإجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخصة محل.

س: ما الشروط والمعايير المؤهلة للحصول على بدل فاقد أو تالف لرخصة محل؟

حضور مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، شريطة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

س: ما المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل؟

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- الرخصة التالفة في حالة التلف.

4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.

5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).

6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

س: ما إجراءات وخطوات الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخصة محل؟

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.