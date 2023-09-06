شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار حدائق القبة المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لمعاينة موقع عقار حدائق القبة المنهار فجر اليوم للوقوف على أسباب الانهيار، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.

وكان انتهى رجال الحماية المدنية منذ قليل، من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لتكون الحصيلة النهائية وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ولقى 4 أشخاص مصرعهما وأصيب 3 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة.