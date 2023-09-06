شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدور الثانى .. أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالكليات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع قرب انطلاق أعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى ، وفى ظل تأكيد مكتب التنسيق بترشيح الطلاب وفقا للحدود الدنيا المعلنة للمرحلتين الأولى والثانية ، ينشر " الخليج 365" قائمة الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة، فى الكليات الجامعية والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالى: تربية نوعية موسيقية بورسعيد تربية رياضية بنات العريش تربية نوعية موسيقية مطروح تربية نوعية فنية مطروح المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر تربية نوعية فنية بور سعيد تربية موسيقية حلوان الفني التجارى بالعريش معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية تربية رياضية بنين العريش معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات تربية نوعية موسيقية دمياط تربية نوعية فنية أسوان العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار تربية شعبة تربية فنية السويس تربية رياضية بنين مطروح العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة تربية رياضية بنات السويس سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات معهد اكتوبر العالي للاقتصاد ش.مطاعم فني سياحة مطريه المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم تربية نوعية موسيقية عين شمس المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - 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