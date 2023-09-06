شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، نسب التنفيذ بمشروع تطوير طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة، حيث يشهد الطريق أعمال رفع كفاءة ورصف وإنشاء أسوار تجميلية وممشى سياحي، وذلك في إطار خطة تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير.

ويهدف المشروع إلى إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية وتيسير حركة المواطنين، خاصة وأنه يخدم مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، إلى جانب المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة وأبرزها محور 26 يوليو الجديد.

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، بالتزامن مع استكمال مشروع الممشى السياحي والمظهر الجمالي على جسر ترعة المنصورية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة شهدت إنشاء وتطوير العديد من المحاور المرورية وشبكات الطرق والتى تم تنفيذها بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، شملت محاور داخلية كمحاور (أنور السادات، عمرو بن العاص، الفريق كمال عامر) ومحاور عابرة كمحاور (تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، محور الضبعة، الدائرى الأوسطى، الدائرى الإقليمى)، كما أنه من المقرر تنفيذ نقلة نوعية فى أعمال الطرق والرصف بقرية بنى مجدول بمدينة كرداسة من خلال تطوير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بها.