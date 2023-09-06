شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسى والبرامجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الكلية الفنية العسكرية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كثانى كلية هندسة بمصر تحصل على الاعتماد المؤسسى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيق أعلى معايير الجودة فى العملية التعليمية والبحث العلمى.

وسبق هذا الإنجاز حصول الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع برامجها الدراسية الهندسية كأول كلية هندسة بجمهورية مصر العربية تحصل على الاعتماد البرامجي لجميع برامجها بنسبة 100% وهي برامج الهندسة "الكهربية، الميكانيكية، المدنية، المعمارية، الكيمائية، النووية، البحرية).

وقدم الأستاذ الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الشكر والتقدير لفريق العمل بالكلية الذي قام بتجهيز وإعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي، مؤكداً أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر مثالا يحتذى به لبقية الكليات ليس فقط في إعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي ولكن أيضاً في التطبيق العملي لكافة معايير جودة التعليم المحددة من الهيئة، كما قام بتسليم شهادات الجودة للإعتماد البرامجى لجميع برامج الكلية أثناء فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2023 بحضور مساعد وزير الدفاع للتدريب والبحوث العسكرية.