شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نرفض الخطوات الأحادية فى ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع إلى استمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بقضية سد النهضة، معربا عن رفضه للمواقف المتعنته في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وأعرب، خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية العربية على المستوى الوزاري، عن ثقته الكاملة في قدرة المملكة المغربية على قيادة الدفة، فيما يحقق المصلحة الجمعية للدول العربية.

وكانت قد بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 160 من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى وذلك بمقر الأمانة العامة، والتى يترأس أعمالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.