شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب قطارات على بعض الخطوط والان مع تفاصيل الخبر
ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من يوم 10/9/2023 تعديل تركيب قطار 969 سياحي القاهرة / دمياط بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .
و من يوم 11/9/2023 تعديل تركيب قطار 566/ 567 سياحي دمياط / الاسكندرية بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي ، وكذلك تعديل تركيب قطار 196 سياحي الاسكندرية / الفيوم بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .
و من يوم 12/9/2023 تعديل تركيب قطار 1109 سياحي الفيوم / الاسكندرية بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي ، وكذلك تعديل تركيب قطار 568/569 سياحي الاسكندرية / دمياط بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .
و من يوم 13/9/2023 تعديل تركيب قطار 964 سياحي دمياط / القاهرة بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .
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