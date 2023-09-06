شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مشكلة الزيادة السكانية أخطر قضايا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشكلة الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تواجه مصر، محذرا من المخاطر التى تتسبب فيها فى الداخل وأفريقيا، معربا عن تأييده لتنظيم هجرة شرعية إلى دول تعانى نقصًا فى المواليد أو العمالة، لفترة محددة.

فمن جانبها، كتبت صحيفة (الرأي) الكويتية، تحت عنوان "السيسى يحذّر من مخاطر الزيادة السكانية: الإنجاب حرية كاملة.. وعدم تنظيمه كارثة" أن الرئيس السيسى، قال - خلال افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية فى العاصمة الإدارية أمس - أن هناك دولا كثيرة تعانى من المشكلة السكانية، ودول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكانى، ودول كتيرة لم تستطع.. وعلى سبيل المثال فى القارة الإفريقية، خلال سنوات قليلة سنصل إلى نحو مليار ونصف مليار شخص، أو مليار و600 مليون، والموارد الموجودة فى أفريقيا ضخمة، لكن لا تستطيع أن تواجه هذه الزيادة".

وتحت عنوان "السيسي: التغيير فى مصر رهن بضبط الزيادة السكانية" ذكرت صحيفة (النهار) أن الرئيس السيسى أكد أن المشكلة السكانية فى مصر، تعتبر من أخطر القضايا التى تواجهها، مشددا على ضرورة تنظيم الحرية المطلقة فى معدلات الإنجاب، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.

ونشرت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان "السيسى فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان: التحديات صعبة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا" أن الرئيس السيسى أكد أن الزيادة السكانية تحد كبير أمام الدول الإفريقية فى ظل الأزمة الاقتصادية، وهناك فجوة بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها وأزمة النمو السكانى نتيجة تراكمات 75 عاما.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أوضح أن موارد مصر ليست كبيرة ورغم ذلك نجحت فى التعايش مع الزيادة السكانية، وهى مشكلة مزمنة بالنسبة لمصر ودول إفريقيا فى ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم المطلوب من الخدمات.