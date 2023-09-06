شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 14.5جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ 23.5 جنيه . -‏‎البصل الأحمر بـ 23.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 18جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 23.5 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها -الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 35جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ30 جنيها -بامية 50 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه . -جوافه بـ 35 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى بـ15 جنيها.

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