شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 20 جنيها.
-البطاطس بـ 14.5جنيه.
-البصل الأبيض بـ 23.5 جنيه .
-البصل الأحمر بـ 23.5 جنيه .
-الكوسة بـ 18جنيها .
-الجزر بـ 23.5 جنيها .
-الخيار بـ 16 جنيها
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 35جنيها.
-الفلفل الألوان بـ30 جنيها
-بامية 50 جنيها.
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
-جوافه بـ 35 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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