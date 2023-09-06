شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف أسعار تذاكر القطارات من محطة صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، أن تذكرة الركوب من محطة قطارات الصعيد ستكون نفس سعر تذكرة الركوب من محطة مصر برمسيس، وكذلك نفس سعر الركوب من محطة قطارات الجيزة، وستقدم خدمات لركاب الصعيد وخط المناشى القبارى.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ ”الخليج 365”، أن محطة قطارات الصعيد عبارة عن متحف على الطراز المصرى القديم، وستكون مزار للجميع، وليست مقتصرة على الركاب فقط، خاصة أنها تضم مول تجارى ضخم يخدم المنطقة المحيطة بالكامل، مشيرا إلى أنه تم ايجار نصف محلات المول تقريبا.

ويجرى الآن الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة‏.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر بالاضافة الى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية .

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالاضافة الى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .