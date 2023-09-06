شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على 4 مهن بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت الدورات التدريبية المجانية التي يتم تنفيذها بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح، ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ، لـ 55 متدربة من فتيات المحافظة، وذلك على مهن المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وأعمال الخوص، وأعمال السجاد والكليم،ومهنة التفصيل والحياكة،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام ببرامج التدريب المهنى المقدمة للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات التي تساعدهم فى الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقرير للوزارة ، أن المديرية فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024 ، التي اعتمدتها وزارة العمل لتنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة بالمحافظات ، بدأت في تنفيذ برامج تدريب مجانية لفتيات المحافظة بواقع 15 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية والإكسسوارات،و 15 متدربة على مهنة أعمال الخوص ، و 15 متدربة على مهنة أعمال السجاد والكليم ، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح ، كما أنه وفى الوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة جرى تنفيذ برنامج تدريبى لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ، كما يمكن للشباب الراغب فى الحصول على تلك الفرص التدريبية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين أثناء التدريب على كافة الأدوات مجاناً وشهادة معتمدة فى نهاية الدورات تؤهلهم للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى.

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، عن تنظيم ندوة توعوية نظمتها وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل ،وذلك بمقر شركة سبينيس للمواد الغذائية فى مول طنطا بالمنطقة اللوجستية ، حضرها 12 عامل وعاملة ، تناولت عدد من للموضوعات عن أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتواجد المستمر بين العاملين بالقطاع الخاص ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتوعيتها بأهمية دورها في المجتمع للمساهمة في عمليات التنمية ودفع عجلات الإنتاج ..

وأوضح احمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية،أنه جرى أيضاً خلال الندوة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي تعيق ترقى النساء ووصولها إلى المناصب العليا في الشركات،وكذلك عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنبيه على الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، و شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وعلى انتاجية الفرد العامل .. الدكتورة أمل حسين مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية ألقت محاضرة بالندوة..