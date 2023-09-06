شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تخصص الحصة الأولى من يوم 5 أكتوبر للحديث عن انتصارات 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بتخصيص الحصة الأولى ليوم الخميس 5 أكتوبر للحديث عن انتصارات أکتوبر1973 م وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس، موضحة أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب وأهمية الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية للحفاظ على الهوية المصرية وتقديم النماذج المشرفة والقدوة الحسنة الوطنية التي تضحى بأرواحها فداء للوطن.

وطالبت وزارة التعليم جميع الإدارات التعليمية التابعة بالحديث خلال الحصة الأولي ليوم الخميس 5 أكتوبر عن فضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس على مستوى المديرية، تتناول دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه وتعريف الطلاب بالبطولات والتضحيات التي قدمها الشهداء حبا وفداء لمصرنا الغالية.