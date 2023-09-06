شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصرى - يونانى على تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وحماية حقوق المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، "ديميتريس كايريديس"، وزير الهجرة اليونانى، حيث تم مناقشة تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي، وأهمية التنسيق المشترك لتفادي أى حوادث مماثلة مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين المصريين، وحماية حقوقهم، بحسب بيان صادر عن سفارة مصر لدى أثينا.

وأكدت السفارة المصرية لدى اليونان في بيان لها أنه تم الاتفاق أيضا على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كل الضمانات اللازمة للعمالة المصرية بما يحافظ على حقوق المصريين، ويجعل هذا الاتفاق نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه مع العديد من الدول.

كان وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس وسفير مصر في أثينا السفير عمر عامر قد أكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليونانى للسفير المصرى فى أثينا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أبريل الماضى أن الجانبين اتفقا على أهمية تكثيف الجهود للعمل على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسياً واقتصادياً وتجارياً، واستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجال مشروعات الطاقة والغاز والربط الكهربائي التي ستتيح الفرصة لمصر لنقل الطاقة من مصر إلى الدول الأوروبية عبر اليونان.

وتناول اللقاء التطورات السياسية الدولية والإقليمية خاصة في منطقة شرق المتوسط وكذلك الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به كل من مصر واليونان لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وكذا أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.