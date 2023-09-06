شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: إعادة تبنى قرار بخصوص حماية الأمن المائى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك توافق عربي خلال أعمال اللجان التي انعقدت على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية، حول متابعة مواقف الدول الأجنبية تجاه القضايا العربية، وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو الغيط، فى مؤتمر صحفى بالجامعة العربية، أنه تم إعادة تبنى قرار بخصوص حماية الأمن المائي العربي، نظرا للمخاطر المحدقة بالدول العربية في هذا الاطار.