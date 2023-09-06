شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مستوطنين إسرائيليين فى عملية طعن بمدينة القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بينهم إصابة خطرة، الأربعاء، في عملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية في بيان لها أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرقبة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مستوطنين إسرائيليين وصفت جراح أحدهم بالحرجة جراء عملية طعن وقعت عند باب الخليل في مدينة القدس .

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال استنفرت بشكل واسع وكثيف في محيط باب الخليل بمدينة القدس.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرقبة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب باب الخليل بحالة خطيرة، حيث أصيب في الرقبة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أنه "تم طعن إسرائيلي في القدس، حيث تم اعتقال المنفذ ويجري التحقق من الدوافع".

وعقب عملية الطعن، قامت شرطة الاحتلال بإغلاق مداخل وأبواب البلدة القديمة في القدس، ومنعت الدخول والخروج، كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا أمام حركة الفلسطينيين.

وبحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن منفذ عملية الطعن هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من سكان القدس، قام بمهاجمة 3 مستوطنين ببلطة وأصابهم بجروح أحدهم حالته خطيرة.