شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يدشن منظومة "فيديو كونفرانس" بالإدارة العامة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة منظومة الفيديو كونفرانس داخل الإدارة العامة بالقاهرة، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 وإيمانا من رئاسة هيئة قضايا الدولة بحتمية التحول الرقمي وأهميته.

وفى إطار حرصه علي التواصل الفعال مع المستشارين رؤساء الفروع، التقى، اليوم الأربعاء، الموافق 6 سبتمبر 2023 بالمستشار رئيس فرع قنا ثان والمستشار رئيس فرع بنها أول والمستشار رئيس فرع الإسكندرية أول، والمستشار رئيس فرع طنطا أول، وتناول اللقاء متابعة حسن سير العمل داخل الفروع وتذليل العقبات التي تواجه كل فرع.

وسوف يقوم رئيس الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع جميع رؤساء الفروع والأقسام والأعضاء من خلال تقنية فيديو كونفرانس.

وحضر اللقاء المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمى، وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة.



فيديو كونفرنس



رئيس قضايا الدولة خلال الفيديو كونفرنس