شكرا لقرائتكم خبر عن متحف تل بسطا يفتتح معرضا مؤقتا لقادة الثورة العرابية فى العيد القومى للشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام يأتي تزامناً مع إحياء ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881.

وفي هذا السياق ينظم متحف تل بسطا بالزقازيق معرضاً مؤقتاً يستمر لمدة شهر يعرض ثلاث تماثيل من الجبس يمثلون أعضاء الثورة العرابية (أحمد عرابي قائد الثورة العرابية - علي باشا فهمي من كبار قادة الجيش الذين انضموا للثورة العرابية - جمال الدين الأفغاني الذى لقب بأبو الثورة العرابية ) ، بالإضافة لعرض جدارية زيتية كبيرة تُصور خروج أهالي الشرقية لاستقبال الزعيم أحمد عرابي ودعمه ضد الاحتلال وذلك تزامناً مع احتفال المحافظة بالعيد القومى.

ومن جانبه أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، انه تم تنظيم عدة فاعليات على هامش المعرض تتضمن ، محاضرة عن " الثورة العرابية " تحدثت فيها سمر عادل عبد العزيز مسئول البحث العلمى بالمتحف عن نشأة عرابي وعوامل قيام الثورة العرابية وأبطال الثورة ومعركة التل الكبير ونتائج الثوره وسيطرة الإنجليز علي مصر 1882ونفي أحمد عرابي ووفاته 1911، بالإضافة لمحاضرة بعنوان " الفلاح وأعمال الفلاحة في مصر القديمة " تحدث فيها الدكتور أحمد مختار مفتش آثار بمنطقة آثار الشرقية عن الفِلاحة في مصر القديمة والأدوات التي كان يستخدمها المصرى القديم مثل الفأس والقدوم والمحراث والمنجل والسلال لنقل المحصول.

وأضاف مدير متحف تل بسطا أنه سيتم تنظيم ورشتين فنيتين الأسبوع المقبل لرسم التماثيل النصفية لأعضاء الثورة العرابية وأدوات الزراعة عند المصرى القديم.