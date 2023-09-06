شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المنهار وتكلف بإعداد تقرير هندسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النيابة الإدارية معاينةً لموقع العقار المنهار بمنطقة منشية الصدر بدائرة حدائق القبة، والذى سقط فجر اليوم وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وانتقل على الفور فريق من النيابة الإدارية لموقع العقار المنهار لإجراء المعاينة، رافقه رئيس الحي، ومهندس التنظيم بالحي، ومالكى وقاطنى العقار.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وتبين أن العقار قد انهار بالكامل، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدع بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.

كما كشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار تنكييس وتدعيم وترميم العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ، وكلفت النيابة رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.