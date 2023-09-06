شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون عن الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة لتقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط بوحدات الإدارة المحلية أو الأحياء، وذلك في حال ظهور تصدعات أو تشققات بالعقار المراد معاينته بصورة قد تؤدي إلى انهياره كليا أو جزئيا.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية المعايير المؤهلة والمستندات المطلوبة وإجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط.

س: ما الشروط والمعايير المؤهلة لتقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط ؟

حضور مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق)، شريطة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

س: ما المستندات المطلوبة لتقديم الطلب ؟

صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد الإيجار أو التمليك، وكشف مشتملات لأخر فترتين، وصورة فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

س: ما خطوات وإجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط ؟

ملء النموذج الخاص بالخدمة بالوحدة المحلية أو المركز التكنولوجي بالمدينة أو الحي، وتقديم المستندات المطلوبة للخدمة، و سداد رسم المعاينة بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية، وإعداد تقرير المعاينة، واعتماد التقرير وتلقي الخدمة.

س: ما المستندات المطلوبة للحصول على رخصة هدم عقار آيل للسقوط ؟

صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص والأصل للاطلاع، وعقد مسجل يثبت ملكية مقدم الطلب للمبنى المطلوب هدمه، وشهادة من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه، عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري، وقرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90,92 من القانون، وتقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.