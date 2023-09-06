شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تبدأ غدا وتعود للانخفاض الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من اليوم الأربعاء على معظم أنحاء الجمهورية بسبب الكتل الهوائية القادمة لمصر، موضحا أن الكتل الهوائية صحراوية، قادمة من شبه الجزيرة العربية وهي مناطق شديدة الحرارة وتؤثر علينا.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي أم سي، إلى أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة والعظمى في القاهرة تصل 39 درجة وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة ولكن نسب الرطوبة منخفضة، عالية والجو سيكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم انحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل.

وتابع: "ارتفاعات درجات الحرارة مستمر ليوم الاثنين ومع يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدل الحقيقي ثم تبدا الانخفاض وتعود للأجواء المعتادة ومتوقعين يكون في أتربة غدا عالقة، واحنا في فترة انتقالية من الصيف للخريف وبيكون في تقلبات في حالة الجو ورسميا فصل الصيف ينتهي 22 سبتمبر ولكن وارد يكون في ارتفاعات اخرى".