شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة «لائحة الأجور المزعومة» بالسينما والدراما.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " حقيقة «لائحة الأجور المزعومة» بالسينما والدراما.. تداول لائحة تزعم اتفاق شركات الإنتاج على تقسيم العاملين بمجال الدراما دون التأكد من مصدرها.. وردود قوية تفند ما جاء بها.

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