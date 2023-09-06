شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليابان يزور أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الأربعاء، يوشيماسا هاياشى وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق له بحضور سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى مصر.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، والذى اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة وأهم الآثار الموجودة بها.

وقد تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والممر الأول داخله، حيث استمع وزير خارجية اليابان إلى نبذة تاريخية عن الهرم الأكبر وكيفية بناءه والأحجار التى استخدمت في بناءه.

وأعرب وزير الخارجية عن انبهاره بضخامة الهرم، وعبقرية بناءه وسعادته بزيارة الهرم أحد عجائب الدنيا السبع والوحيدة الباقية حتى الآن.

هذا وقد حرص الوزير الياباني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية من أمام الهرم الأكبر، تخليدا لهذه الزيارة.



















