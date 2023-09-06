شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الفضيل: 250 ألف عامل بالمالية يطالبون الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أنه يعلن باسمه واسم ما يزيد عن 250 ألف عامل يمثلون قضاة المال وحماة بوابات مصر وأمناء المال العام وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك علي مستوي الجمهورية، تأييدهم ودعمهم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، أن الدولة المصرية شهدت إنجازات خلال السنوات العشر الماضية فترة حكم الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة.

وثمن "عبد الفضيل" مسيرة النهضة والبناء التى قادها الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى، مؤكدا أن عمال مصر ستظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده فى ظل التحديات الراهنة، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وأشار عادل عبد الفضيل، إلى أن هذه التأييد يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسي بمختلف المجالات، ومنها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والقوى العاملة والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والغاز والزراعة واستصلاح ملايين الأراضى الصحراوية، وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور لتيسير انتقال المواطنين، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها، مما يتطلب ضرورة استمراره لاستكمال هذه الإنجازات حتى تنعكس بشكل إيجابي على معيشة شعب وعمال مصر.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن استمرار الرئيس السيسي ليس مرتبطا فقط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن كذلك الإصلاحات السياسية، والتي بدأت مع الدعوة لإجراء الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية للوصول إلى مخرجات من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير فى حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقال عادل عبد الفضيل، إن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك سوف تقوم بجولات فى محافظات مصر لعرض أبرز الإنجازات التي حققها السيسي خلال السنوات الماضية، والتأكيد على أهمية استمراره لفترة رئاسية جديدة لاستكمال هذه الإنجازات بما ينعكس على المواطنين في توفير الخدمات وتحسين المعيشة ورفع مستوى الدخول، واستكمال المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير القرى الفقيرة، فضلا عن استمرار الاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد.