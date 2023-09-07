شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات أو أيام صوم ، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية خلال العام الهجرى 1445 هجريا ، باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :
الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هجريا
27 سبتمبر 2023
- الإسراء والمعراج :
الخميس 27 رجب 1445 هجريا
8 فبراير 2024
- النصف من شعبان:
الأحد 15 شعبان 1445 هجريا
25 فبراير 2024
- التماس هلال شهر رمضان :
الأحد 29 شعبان 1445 هجريا
10 مارس 2024
- غزوة بدر :
الأربعاء 17 رمضان 1445 هجريا
27 مارس 2024
- ليلة القدر :
ليلة السبت ليلة 27 رمضان 1445 هجريا
8 أبريل 2024
- التماس هلال شهر شوال :
الإثنين 29 رمضان 1445 هجريا
8 أبريل 2024
- عيد الفطر المبارك :
الأربعاء غرة شوال 1445 هجريا
10 أبريل 2024
- يوم عرفة :
السبت 9 من ذى الحجة 1445 هجريا
15 يونيه 2024
- عيد الأضحى :
الأحد 10 من ذى الحجة 1445 هجريا
16 يونيه 2024
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