أخبار مصر

المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات أو أيام صوم ، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية خلال العام الهجرى 1445 هجريا ،  باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى : 

 

الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هجريا 

27 سبتمبر 2023


- الإسراء والمعراج : 

الخميس 27 رجب 1445 هجريا 

8 فبراير 2024 


- النصف من شعبان:

الأحد 15 شعبان 1445 هجريا 

25 فبراير 2024 


- التماس هلال شهر رمضان : 

الأحد 29 شعبان 1445 هجريا 

10 مارس 2024 


- غزوة بدر :

الأربعاء 17 رمضان 1445 هجريا 

27 مارس 2024 


- ليلة القدر :

ليلة السبت ليلة 27 رمضان 1445 هجريا 

8 أبريل 2024


- التماس هلال شهر شوال  : 

الإثنين 29 رمضان 1445 هجريا 

8 أبريل 2024 


- عيد الفطر المبارك :

الأربعاء غرة شوال 1445 هجريا 

10 أبريل 2024 


- يوم عرفة : 

السبت 9 من ذى الحجة 1445 هجريا 

15 يونيه 2024 


- عيد الأضحى : 

الأحد 10 من ذى الحجة 1445 هجريا 

16 يونيه 2024 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements