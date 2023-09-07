شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات أو أيام صوم ، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية خلال العام الهجرى 1445 هجريا ، باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى : الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هجريا 27 سبتمبر 2023

- الإسراء والمعراج : - الإسراء والمعراج : الخميس 27 رجب 1445 هجريا 8 فبراير 2024

- النصف من شعبان: - النصف من شعبان: الأحد 15 شعبان 1445 هجريا 25 فبراير 2024

- التماس هلال شهر رمضان : - التماس هلال شهر رمضان : الأحد 29 شعبان 1445 هجريا 10 مارس 2024

- غزوة بدر : - غزوة بدر : الأربعاء 17 رمضان 1445 هجريا 27 مارس 2024

- ليلة القدر : - ليلة القدر : ليلة السبت ليلة 27 رمضان 1445 هجريا 8 أبريل 2024

- التماس هلال شهر شوال : - التماس هلال شهر شوال : الإثنين 29 رمضان 1445 هجريا 8 أبريل 2024

- عيد الفطر المبارك : - عيد الفطر المبارك : الأربعاء غرة شوال 1445 هجريا 10 أبريل 2024

- يوم عرفة : - يوم عرفة : السبت 9 من ذى الحجة 1445 هجريا 15 يونيه 2024

- عيد الأضحى : - عيد الأضحى : الأحد 10 من ذى الحجة 1445 هجريا 16 يونيه 2024

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