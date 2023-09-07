شكرا لقرائتكم خبر عن رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض فى COP28.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى الترتيبات الخاصة بالإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتضمن الأسبوع جلسات عامة وورش العمل ومؤتمر علمى ومسابقات من المقرر عقدها خلال الأسبوع، وقائمة من المتحدثين الدوليين المشاركين في فعاليات الأسبوع.

كما يتضمن المؤتمر العلمى العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة فى محاور (المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

كما سيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات وسوف يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28، وتواصل مصر التنسيق مع الإمارات "التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم" للتأكيد على ضرورة الاستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى، استكمالاً لما حققته مصر من نجاح خلال الفعاليات الدولية السابقة "أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ".

ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

يأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه استكمالاً لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي عُقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عُقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27.

ويذكر أنه سيتم عقد 4 مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج".

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.