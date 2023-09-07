شكرا لقرائتكم خبر عن طوله 4.5 كم وعرضه 12 حارة.. كل ما تريد معرفته عن محور عمرو بن العاص الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب محافظة الجيزة افتتاح وتشغيل محور عمرو بن العاص الجديد، ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، لما سيحققه من انسيابية مرورية بالقطاعات التى تعانى من تكدسات مرورية، خاصة مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعروبة والمريوطية.

ويوضح ”الخليج 365” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد، والذى ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

س: ما مسار وتقاطعات محور عمرو بن العاص الحر؟

- يربط محور عمرو بن العاص الجديد القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى) بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

- يتضمن المحور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه،

- يشمل المشروع إنشاء كوبري علوي بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4.9 كم.

-يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

س: ما هى مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص؟

أكدت محافظة الجيزة انتهاء أعمال إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع الهرم والمتجه إلى مناطق المريوطية والعروبة، بالإضافة إلى عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع ترسا والمتجه إلى مناطق منشأة البكاري أو الدائري الجنوبي.

وأوضحت المحافظة، أن المحور يضم عدد آخر من المطالع والمنازل جارٍ تنفيذها نطاق محور المريوطية، وهي مطالع ومنازل للقادم من أكتوبر والفيوم والطريق السياحي والبدرشين والعياط والصف.

س: ما أهمية مشروع محور عمرو بن العاص الجديد؟

-يهدف المشروع إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يسهم في خفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

-يقلل المحور زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق فقط.

-تشمل أعمال المشروع إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات.

س: ما موعد افتتاح وتشغيل محور عمرو بن العاص؟

من المقرر تشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائري حتى الربط مع شارع الهرم نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتشغيل باقي المحور للربط مع القوس الشمالي للطريق الدائرى خلال شهر يناير 2024.