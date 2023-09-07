شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية فى فروع المصل واللقاح والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط عديدة وفرعية وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية وفيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها أن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلى فى حالات عدوى خفيفة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية يوفر حماية من جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.
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