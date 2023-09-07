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الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية فى فروع المصل واللقاح

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات العامة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط عديدة وفرعية وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية وفيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها أن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلى فى حالات عدوى خفيفة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية يوفر حماية من جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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