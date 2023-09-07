شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح تجنب السائقين حوادث التخطى الخاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من المحاذير لتجنب التخطى الخاطئ والتسابق علي الطرق الداخلية والمحاور الرابطة بين المحافظات، ولكى يتم الوقاية من الحوادث، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها:

-إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.

-إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى

-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى

-فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور

-يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة

- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

-فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث

- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق