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ما حكم المسح على جورب ملبوس على آخر للوضوء؟ الإفتاء توضح

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القاهرة - سامية سيد - وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية جاء فيها توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئى، فهل يجوز لى المسح عليهما أم عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟

وجاء الرد من دار الإفتاء "ما دام لُبس الجَوْرَبَيْن كان بعد الوضوء، وتم المسح عليهما، ثم بعد ذلك تمَّ لبس غيرَهما فَوْقَهما قبل أن يَنتقض الوضوء، فإنه يجوز -عند الوضوء- المسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرين، وذلك إذا كان في مدة المسح وكان المسلم مراعيًا أحكامَه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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