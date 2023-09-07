شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: عائد ديموجرافى كبير يمكن أن تجنيه مصر حال تحقيق برنامج السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن قضية مصر في التنمية قضية مهمة للغاية ومرتبطة بشكل كبير بالقضية السكانية، موضحا أن المؤتمر العالمى للسكان هو وسيلة وليس غاية، وهناك عائد ديموجرافى كبير يمكن أن تجنيه مصر حال تحقيق برنامج السكان سواء من حيق التعليم أو الصحة أو حياة كريمة وأن يكون للمواطن عائد من الدخل القومى.

وأضاف وزير الصحة، خلال برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة ON تقديم الإعلامية سارة حازم طه أن المجلس القومى للسكان يكون برئاسة رئيس الوزراء، متابعا :"نتمنى مع انتهاء هذا المؤتمر أن يكون نقطة انطلاق جديدة أن تكون قضية السكان على رأس أولويات الدولة المصرية وليس فقط وزارة الصحة .

ولفت وزير الصحة، إلى أن مواجهة أزمة الزيادة السكانية تتطلب لا مركزية، وكل وزارات الدولة تشارك في مواجهة ألأزمة وفرصة لحزمة من الإجراءات تتبناها الدولة المصرية ويشرف عليها رئيس الوزراء ويرفع تقرير لرئيس الجمهورية ويتم تخصيص ميزانية لها ، وتفعيل برنامج سكانى واعد في مصر سيظهر عوائد التنمية بشكل كبير.