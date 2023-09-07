شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس: استمارة إلكترونية لتسجيل رغبات الطلاب الجدد وآخر موعد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس ، تسجيل رغبات الطلاب الجدد المقبولين بالكلية ، حيث يستمر التسجيل الرغبات حتى يوم غدا الجمعة 8 سبتمبر ، وذلك من خلال الاستمارة الاليكترونية التى أعدتها الكلية للطلاب لاختيار رغباتهم من بين الأقسام المختلفة للكلية .

وأكدت كلية الألسن على الطلاب، ضرورة طباعة استمارة الرغبات (نسختين) وتسليمها بإدارة شئون الطلاب يومي الأحد والاثنين الموافق 10 و11 سبتمبر من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأشارت الكلية إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بعد انتهاء فترة التسجيل وخطوات تقديم الأوراق لاحقا.



وينشر ”الخليج 365” شروط الالتحاق بالأقسام كما يلى: - قسم اللغة الانجليزية: وينشر ”الخليج 365” شروط الالتحاق بالأقسام كما يلى: - قسم اللغة الانجليزية: الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى الانجليزية وفي حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وذلك وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.





- قسم اللغة الفرنسية:

أن يكون الطالب خريج إحدى المدارس الفرنسية وتكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى له





- قسم اللغة الايطالية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) الحاصلين فيها على أعلى الدرجات وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها .





- قسم اللغة الاسبانية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية والطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية ( الفرنسية ) والحاصلون فيها على أعلى الدرجات وفي حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.





- قسم اللغة الألمانية :

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الأولى الألمانية والطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية ( الألمانية ) وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها





- قسم اللغة الروسية:

الطلاب الحاصلون على اعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) في حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للاعداد التي يقرر قبولها القسم





- قسم اللغة التشيكية:

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى الانجليزية في حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة المجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للاعداد التي يقرر قبولها القسم .





- قسم اللغة الصينية:

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) في حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.





- قسم اللغات الأفريقية "شعبة اللغة السواحيلية":

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) في حالة تساوی الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات العلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها





- قسم اللغة الشرقية الإسلامية "التركية - الفارسية":

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) في حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع التركية - الفارسية ) الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للاعداد التي يقرر قبولها القسم .





- قسم اللغة العبرية:

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) وفقا للاعداد التي يقرر قبولها القسم .

- قسم اللغة اليابانية:

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها وفي حالة تساوی مجموع الدرجات في اللغة الانجليزية تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى .





- قسم اللغة الكورية:

الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها وفي حالة تساوی مجموع الدرجات في اللغة الانجليزية تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات العلى





- قسم اللغة البرتغالية:

أن يكون الطالب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية في مرحلة الثانوية العامة وأن يكون حاصلا على 40 درجة في اللغة الثانية مع المفاضلة بالمجموع الكلي فى الثانوية العامة.

أما باقي الأقسام فيكون مؤشر اللغة الأجنبية الأولى الانجليزية هو المعيار وفقا الأعداد التي يقرر القسم قبولها .



ملحوظة بالنسبة اللغة الأجنبية الثانية: ملحوظة بالنسبة اللغة الأجنبية الثانية:

1 - لايجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية بعد مرور شهرين من بداية الدراسة

2 - يختار طلاب قسم اللغات الشرقية ترکی و فارسی لغة اوربية ( انجليزي - فرنسى - ايطالي - أسبانى - المانی - روسی - تشيكى ) لدراستها كلغة أجنبية ثانية

3- يختار طلاب قسم اللغة العربية إحدى اللغات الأوروبية ( انجليزي – فرنسى - ايطالي -اسباني - المانی - روسی - تشيكى ) لدراستها كلغة اجنبية ثانية

و بالنسبة للغة الأجنبية الثانية يترك للطالب حرية الاختيار للغة الثانية ماعدا قسم اللغات الشرقية الاسلامية تركي وفارسي لابد من اختيار لغة ثانية اوربية مثل ( انجليزي - فرنسي ايطالي -اسباني - المانی - روسی- تشيكى )، و في حالة تعثر الطالب في دراسة اللغة الأجنبية الثانية مسموح له بتغيرها خلال شهرين فقط من بداية الدراسة.