شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التحويلات بكلية "حاسبات ومعلومات" جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كلية الحسابات والمعلومات بجامعة عين شمس عن شروط تحويلات العام الجامعى 2023-2024، وذلك فى الوقت الذى تستمر فيه جامعة عين شمس فتح باب التحويلات لكلياتها المختلفة. وينشر ”الخليج 365” شروط التحويلات للعام الجامعى 2023-2024 كما يلى : وينشر ”الخليج 365” شروط التحويلات للعام الجامعى 2023-2024 كما يلى : أولاً: فرق أعلى بالشعبة العامة من الكليات المناظرة أولاً: فرق أعلى بالشعبة العامة من الكليات المناظرة

- لا تقبل الكلية تحويلات إلى الفرق الأعلى لائحة جديدة بالشعبة العامة ولائحة ساعات معتمدة من كليات مناظرة لأختلاف مقررات التدريس بالمستوى الأول بين الكليات بناء على مقاصات سبق إجراءها.





ثانياً: نقل القيد بالمستوى الأول بالشعبة العامة من كليات غير مناظرة

- تقبل الكلية نقل القيد من الطلاب الراغبين في نقل القيد من كليات غير مناظرة بجامعات أخرى حكومية مصرية فقط إلى الشعبةالعامة بنسبة لا تزيد عن (۲) من المقيدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ بشرط

- حصول الطالب على الحد الأدني الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية) وأن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة الأجنبية قد أجتازها الطالب في العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .

- لا يقبل سنوات سابقة محل إقامته ينبع جامعة عين شمس جغرافياً وأن يكون محل الإقامة مضي عليه سنة على الأقل كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومى.

- أن يكون الطالب نجح نجاحاً كاملاً بالكلية التى قيد بها أو أعتذر عن دخول الإمتحان.





ثالثاً: تحويل الطلاب إلى البرامج الخاصة بمصروفات (برامج الساعات المعتمدة من كليات مناظرة)

- يجوز قبول تحويل الطالب المستجد من كليات أخرى إلى البرامج الخاصة بمصروفات بشرط :

حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بقطاع الحاسبات والمعلومات في الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

- أن يدرس طالب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أو ما يعادلها مقرر رياضة (٢) بالجامعة

- لا يشترط عند التحويل أن يكون سكن الطالب يتبع جامعة عين شمس جغرافيا. يجوز قبول تحويل الطلاب من كليات بقطاع الحاسبات والمعلومات بعد الفرقة الأولى والثانية فقط، بشرط أن يكون الطالب ناجح نجاحاً كاملاً أو منقول بمادة أو منقول بمادتين والمقيد بنظام الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة بالبرامج الخاصة بمصروفات ويتم عمل المقاصة اللازمة، لا يشرط عند التحويل أن يكون سكن الطالب ينبع جامعة عين شمس جغرافياً.





رابعاً : نقل قيد الطلاب إلى البرامج الخاصة بمصروفات (برامج الساعات المعتمدة من الكليات غير المناظرة)

- يجوز قبول نقل قيد الطلاب من كليات غير مناظرة إلى البرامج الجديدة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢۰۲۳ بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى الذي قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة المصري - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية)، ويلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة لها قد أجتازها الطالب في العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ولا يقبل سنوات سابقة.

ويواصل قطاع شؤون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 21 سبتمبر ، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس على الـــ QR الموضح أدناه بالصور المرفقة مع البيان.

والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، والتي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

والطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية.

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل، كما يتم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.