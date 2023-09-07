شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة فى المدارس الدولية وحضور مرتفع للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدراسة منتظمة ومستقرة فى المدارس الدولية التى بدأ فيها العام الدراسي الجديد كما أن نسبة الحضور مرتفعة بين الطلاب والصفوف الدراسية التى انطلقت فيها الدراسة ، مشددة على أنه يتم متابعة انتظام الدراسة والتزام المدارس بتحية العلم وترديد النشيد الوطني يومياً خلال طابور الصباح.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فئات الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، موضحة أنه حرصا على انتظام العام الدراسى الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وايماءا إلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزارى 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربى ولغات تكون نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2023,2024 كالتالى.

- المدارس التى تقل مصروفاتها 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.

- المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022,2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لاعلانها بالمدارس قبل بدء الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى للمدارس الخاصة.