شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن حزمة مساعدات لأهالى عقار حدائق القبة المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الجهود المبذولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، حرص فريق الإغاثة والطوارئ بمجلس الشباب المصري عضو التحالف، منذ اللحظات الأولي، علي التواجد في موقع انهيار عقار حدائق القبة فور ورود المعلومة إليه، وذلك للمشاركة في أعمال الإغاثة والدعم النفسي لأسر الضحايا.

وفي السياق ذاته، تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، معلناً تقديمه لحزمة من المساعدات النقدية والعينية لأسر الضحايا والمصابين في إطار دور التحالف في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

و يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).