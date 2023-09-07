شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تشغيل أول قطار مترو مصنع ومجمع محليا ودخوله الخدمة بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم دخول 23 قطارا الخدمة بالخط الثالث للمترو، منهم 22 قطارا تم توريدها من شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، وفقا للعقد المبرم، بالإضافة إلى تشغيل قطار واحد تم تجميعه محليا ضمن 10 قطارات يتم تجميعها بمصنع سيماف بحلوان.

وأوضحت الهيئة، أنه تم بدء تشغيل القطار المجمع محليا بعد نجاح اختباره، وأنه يتم الآن استكمال اختبار 4 قطارات آخرى تم الانتهاء من تجميعهم، تمهيدا لدخولهم الخدمة، ويجرى الآن تجميع 5 قطارات بمصنع سيماف تمهيدا لتشغيلهم أيضا.

والقطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

وتم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.