شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار منتجات حلوى المولد النبوي 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى مولد النبوي 2023 بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصما إضافيا فى حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين:

سيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، كما سيتم طرح علبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها " أصناف مميزة "، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة"، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيها، وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف"، بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

سيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة.