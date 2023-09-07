شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يلتقى نائب وزير دفاع سيراليون لتطوير آفاق التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بموانا برايما ماساكوى نائب وزير الدفاع السيراليونى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ضمن فعاليات الإجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية السيراليونية.

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية ، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين .

من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليونى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وسيراليون ، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الأفريقية .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة .