شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى أبو النمرس القديم اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعى لمدة 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى أبو النمرس العلوي الجديد وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعى، سوف يتم إجراء غلق جزئي بكوبري أبو النمرس القديم بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي، وذلك لمدة 25 يوما ابتداءً من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/10/2، على ان تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أى معوقات، لافتا إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي:-

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبرى ابوالنمرس فى الاتجاه القادم من طريق مصر اسيوط الزراعى اتجاه مناطق ابوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة .

- وأما عن التحويلة المرورية فهى على النحو التالي:

1- حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العوده مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

2- تم توفير حاره مروريه بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق أبو النمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعى.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.