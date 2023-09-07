شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى أخرج أكثر من 70 توصية لدعم الفنون والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال كلمته اليوم، بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية، ومن ضمن التوصيات أيضا، زيادة عدد المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية، وكذلك زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها ، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة فى القري.
وتابع فوزى: "ومن ضمن التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها فى أرشيف متخصص ، وكذلك إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيا، مشيرا إلى أن كل هذه المخرجات أصبحت أمام رئيس الجمهورية، نحتاج أن نبني على هذه المخرجات.
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