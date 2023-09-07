شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها قطاعات الدواء، ومستلزمات صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، لاسيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد، للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة .



نجاح تشغيل أول قطار مترو مصنع ومجمع محليا ودخوله الخدمة بالخط الثالث نجاح تشغيل أول قطار مترو مصنع ومجمع محليا ودخوله الخدمة بالخط الثالث

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم دخول 23 قطارا الخدمة بالخط الثالث للمترو، منهم 22 قطارا تم توريدها من شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، وفقا للعقد المبرم، بالإضافة إلى تشغيل قطار واحد تم تجميعه محليا ضمن 10 قطارات يتم تجميعها بمصنع سيماف بحلوان.

وأوضحت الهيئة، أنه تم بدء تشغيل القطار المجمع محليا بعد نجاح اختباره، وأنه يتم الآن استكمال اختبار 4 قطارات آخرى تم الانتهاء من تجميعهم، تمهيدا لدخولهم الخدمة، ويجرى الآن تجميع 5 قطارات بمصنع سيماف تمهيدا لتشغيلهم أيضا.





القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يقصف مواقع "الدعم السريع" فى الخرطومقال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، اليوم، إن هناك مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أضاف «إبراهيم»، أن هناك قصفًا مستمرًا على مواقع ميليشيا الدعم السريع وتصاعد ألسنة الدخان في الخرطوم.

وأشار إلى أن أصوات الأسلحة الثقيلة تدوي في الخرطوم بحري وأم درمان وسط اشتباكات بجسر الحلفايا، وبالقرب من سلاح المدرعات، الذي يشهد هجومًا من قوات الدعم السريع ويتصدى له الجيش السوداني.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.



وزير المالية: نعمل لتجاوز التحديات العالمية واستعادة الاستقرار الاقتصادى وزير المالية: نعمل لتجاوز التحديات العالمية واستعادة الاستقرار الاقتصادى

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى ٦٥٪ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.

دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.



مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى السبت مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى السبت

أكدت وزارة التعليم العالى أنه في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثانيللثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



تشغيل محطتى مترو السودان وإمبابة و4 محطات أخرى بالخط الثالث فى أكتوبر تشغيل محطتى مترو السودان وإمبابة و4 محطات أخرى بالخط الثالث فى أكتوبر

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تشغيل الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أكتوبر القادم، بطول 6.6 كم، وتشتمل على 1 محطة نفقية (السودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم بدء إختبارات التشغيل التجريبي لهذا الجزء فى 15/5/2023 ومخطط التشغيل في أكتوبر2023، وأن هذه المرحلة ستخفف الازدحام بشكل كبير في المناطق التى تخدمها خاصة أنها تربط مع الطريق الدائرى وهو محور مرورى هام.



ذا أثليتك: صلاح مستمر مع ذا أثليتك: صلاح مستمر مع ليفربول ولا توجد فرصة أمام اتحاد جدة السعودى

أكد الصحفي جيمس بيرس بصحيفة "ذا أثليتك"البريطانية، إن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مُستمر داخل صفوف الريدز ولا توجد نية لرحيله إلي اتحاد جدة قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي اليوم الخميس.

قال بيرس خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية"، إنه لا يتوقع حدوث أي مفاجأت فيما يخص إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلي الاتحاد السعودي، مُشددا على أن النجم المصري مُستمر مع الريدز الموسم الجاري 2023-2024.

وكشف صحفي "ذا أثليتك"، عن تواصله مع مسئولي نادي ليفربول، وأكدوا له أن قصة إنضمام محمد صلاح إلي ليفربول إنتهت فعليًا، وليس هناك فرصة لمغادرة "مو" إلى الدوري السعودي في الوقت المتبقي من الميركاتو الصيفي.



الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة بينها مشروع بيت الوطن الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة بينها مشروع بيت الوطن

المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المهلة التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وفقا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.



الجيزة: طلاء عقارات الدائرى لتوفير تجربة سياحية مميزة لزائرى المتحف المصرى الكبير الجيزة: طلاء عقارات الدائرى لتوفير تجربة سياحية مميزة لزائرى المتحف المصرى الكبير

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعداداً لافتتاحه.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية مميزة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.