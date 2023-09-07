شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: 235 مستشفى فى مصر حصلت على الاعتماد الدولى بـ15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مؤتمر السكان المنعقد حاليا بالقاهرة، أن الهيئة معنية بتطبيق معايير الجود في كل المنشآت الصحية، قبل انضمامها إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.



وزير الصحة مع الممثلين الأفارقة بمؤتمر السكان خلال جلسات السكان

وأوضح، خلال مؤتمر السكان الذى من الذى افتتحه الرئيس السيسي أمس الأول، وتنظمه وزارة الصحة والسكان، أنه بحلول 2030 سيكون التأمين الصحى الشامل قد شمل مصر كلها، مضيفا: استعرضنا في معرض المؤتمر بعدد من الشاشات المراحل التي يتم من خلالها رحلة الاعتماد الدولى مرورا بتأهيل المستشفى وتقييمها، والدور الرقابى، لافتا أنه -حتى الآن- فإن منظمومة التأمين الصحى الشامل دخل فيها 6 محافظات، ولكن اعتمدنا منشآت في 15 محافظة، وبالفعل فإن 235 مستشفى أخذوا درجة من درجات الاعتماد.



خلال جلسة السكان

وأكد، أن الهيئة هى واحدة من الأزرع الثلاثة التي تتماشى مع قانون التأمين الصحى الشامل في مصر، مضيفا، أنه لكى تقوم الهيئة بهذه المسئولية حددت عدد من المعايير بالتحديد 7 حزم من المعايير، كل حزمة معنية بمعايير جودة واعتماد في واحدة من المنشآت لدينا، حيث إن هناك حزمة معايير خاصة بالمستشفيات، وأخرى بالرعاية الأولية، ومراكز الأشعة، والمعامل وغيرها، مؤكدا أن المعايير تهدف إلى أمان وسلامة المريض، وأمان وسلامة مقدم الخدمة الطبية، وأمان وسلامة المنشأة نفسها، وأيضا البيئة المحيطة بها.



وزير الصحة والسكان يشارك بجلسات المؤتمر

وأضاف، إن المعايير الخاصة بنا هي معايير حاصلة على الاعتماد الدولى من منظمة الإسكو الدولية، وبالتالي فهى معايير عالمية نضمن بها أن المواطن المصرى لابد أن يتمتع بأفضل خدمة طبية، موضحا إنه بحلول 2030 سيكون التأمين الصحى الشامل قد شمل مصر كلها.

وأضاف، اننا أصدرنا معايير للصحة النفسية لكى نقدم للقطاع الصحى المصرى المعايير الاستشفائية في مصر لانه سيمثل طفرة في السياحة العلاجية في بلدنا، موضحا، إن السياحة العلاجية تمثل جزء كبير للدخل القومى، ومصر تتنافس بقوة في مجال السياحة العلاجية لما تمتلكه من منشات صحية على درجة عالية من الجودة والكفاءة.



نقاش مع الافارقة حول القضايا السكانية

جدير بالذكر، إن مؤتمر السكان افتتحه الرئيس السيسي، أمس الأول، وناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة في مصر واطلاق الاستراتيجية القومية للسكان ، واستعراض المبادرات الرئاسية التي ساهميت في تحسين صحة المواطن المصرى.

شارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء، وحضر معظمة الجلسات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وممثلى منظمة الصحة العالمية، والدكتورة نعمية القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد كبير من الأطباء وعمداء المستشفيات والكليات ورؤساء الجامعات المصرية.