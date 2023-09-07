شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك فى الجلسة الرئاسية لقمة نظم الغذاء فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الجلسة الرئاسية للقمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية، والتي عقدت برئاسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وشارك القصير في الجلسة الوزارية لمناقشة الإجراءات القطرية حول استدامة النظم الغذائية حيث استعرض القصير خلال الجلسة مشكلة الأمن الغذائي التي تواجهها أفريقيا والعالم، مشيرا إلى أهمية العمل والتكامل بين الدول الأفريقية والاهتمام بالبرامج التنموية والمشروعات الزراعية كما استعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي منها المشروعات القومية الكبرى والتوسع الأفقى والرأسى وكذلك جهود ترشيد المياه.

وعلى هامش القمة التقى القصير بوزير الزراعة السنغالي لتعزيز علاقات التعاون حيث دارت المناقشات حول تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الفنية في مجالات الميكنة الزراعية والانتاج النباتي خاصة إنتاج التقاوي العالية الانتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والتدريب وبناء القدرات .

و أعرب الوزير السنغالي عن سعادته بلقاء القصير وقدم له الشكر والقيادة السياسية على تقديم الدعم للسنغال خاصة في ظل الظروف الحالية بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعب السنغالى .

وأشار إلى نجاح زراعة أصناف القمح المصرية تحت الظروف السنغالية بالمقارنة بآي اصناف آخري وان هذه الاصناف هي مصر 1 ومصر 2 وبني سويف.

والتقى القصير أيضا بوزير الزراعة في غينيا بيساو لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء الأفارقة .

ومن ناحيته أشار وزير الزراعة الغيني الي انه يتطلع الى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة في مصر في المجالات الزراعية المختلفة ومنها الانتاج النباتي والحيواني والسمكي خاصة وان هناك حكومة جديدة في بلاده حاليًا وهو سعيد بهذا اللقاء وسيتم استمرار التواصل مع الجانب المصري في هدأ الخصوص.