شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 200 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصري كمتحدث رسمي رئيسى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فرص الأعمال الباكستاني- المصري، والذي قامت بتنظيمه غرفة تجارة وصناعة روالبندي والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الغرف التجارية في باكستان بالتعاون مع سفارة باكستان في القاهرة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وباكستان، حيث يتزامن توقيت المؤتمر مع الاحتفال بمرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان.

كما لقى ساجد بلال سفير باكستان في القاهرة كلمة رحب فيها بالسادة الحضور مؤكدا على أن هذا الحدث يمثل فرصة جيده لتعزيز العلاقات الثنائية مصر وباكستان وبخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، ثم قام شاهيراز مالك رئيس غرفة تجارة وصناعة روالبندي بإيضاح أهمية تنظيم هذا المؤتمر والذي يهدف إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير منصة للشركات الباكستانية ورجال الأعمال للتواصل مع نظيراتها المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى مشاركة أكثر من 150 شركة باكستانية تعمل في مجالات التصدير والاستيراد والاستثمار في مجالات عدة أهمها: البناء والتشييد، الغزل والمنسوجات، منتجات الصيدلة، صناعة المستلزمات الطبية (الأدوات الطبية)، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة قطع غيار السيارات.

من جانبه أكد رئيس التمثيل التجاري في كلمته خلال فعاليات المؤتمر على أهميته في تعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص التعاون المشتركة، وتسهيل إقامة شراكات بين الجانب المصري والباكستاني، كام أنه سيساهم في تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين وبخاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، مشيراً إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحري، وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجارى.

كما أوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو200 مليون دولار، وحجم الاستثمارات بلغت ما يوازى 400 مليون دولار في قطاعات التشييد والبناء، الخدمات، المنسوجات، الأدوات الطبية (خاصة الأدوات الجراحية، السياحة، والزراعة، وغيره ، كما شهد السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال و رئيس التمثيل التجارى توقيع نحو ٥ اتفاقات تعاون بين شركات مصريه وباكستانيه وفى نهاية المؤتمر قام السفير الباكستانى بالقاهره و رئيس الغرفة التجارية بباكستان بتقديم درع تقدير لرئيس التمثيل التجارى.