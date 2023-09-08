شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 8/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 25: 4
موعد صلاة المغرب 7:11 م
موعد صلاة العشاء 8:30
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:31
موعد صلاة المغرب 7:16 م
موعد صلاة العشاء 8:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:01
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:22 م
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:27 م.
وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 6:58 م
وقت صلاة العشاء 8:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 4
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:17
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