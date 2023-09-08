شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية تحذر من غسل البيض قبل وضعه فى الثلاجة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، من غسيل كثيرا من ربات البيوت للبيض قبل حفظه فى الثلاجة، بداعى تنظيفه من الدم وآثار براز الدجاج والأتربة، مشيرة إلى ضرورة اختيار أكثر أطباق البيض نظافة المتاحة أمام المستهلك قبل شرائها، حتى لا يتم غسله إلا قبل الاستعمال مباشرة.

وأوضحت سماح، أن ضرورة عدم غسيل البيض قبل تخزينه فى الثلاجة، ترجع إلى أن القشرة الخارجية للبيضة ليست كتلة واحدة مثلما تظهر لنا، لكنها مسامية أى يوجد بها مسام كثيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المُجردة، فضلا عن وجود غشاء رقيق يغطيها يمنع وصول الأتربة أو أى تلوث على القشرة الخارجية للداخل.

وأضافت رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية: أما عند غسل البيض فيتلاشى الغشاء، وتبقي المسام مفتوحة ومتاح يوصلها أى شيء يسبب تلوث المحتوى الداخلى ويحصل فساد للبيض.